Aiphone legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Aiphone präsentierte in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 39,19 JPY gegenüber 23,09 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,88 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 15,09 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at