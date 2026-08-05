Aiphone: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Aiphone hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 50,48 JPY gegenüber 13,10 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,93 Prozent auf 13,63 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Aiphone 14,33 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at