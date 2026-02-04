|
Aiphone stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Aiphone hat am 03.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 10,30 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 21,93 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,25 Prozent zurück. Hier wurden 13,99 Milliarden JPY gegenüber 15,25 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.
