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11.11.2026 06:31:29
Aiphone vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Aiphone gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 47,95 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Aiphone 39,19 JPY je Aktie verdient.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Aiphone in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,76 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15,76 Milliarden JPY im Vergleich zu 15,88 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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