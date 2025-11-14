Air Arabia PJSC: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Air Arabia PJSC hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 AED. Im Vorjahresviertel hatte Air Arabia PJSC 0,110 AED je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Air Arabia PJSC 2,04 Milliarden AED umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,79 Milliarden AED erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at