Air Astana Joint Stock Company Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Air Astana Joint Stock Company Registered lud am 05.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,24 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,080 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 320,3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Air Astana Joint Stock Company Registered einen Umsatz von 276,4 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at