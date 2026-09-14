Air Holdings Aktie
WKN DE: A42CTT / ISIN: JE00BT8Q3M55
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14.09.2026 16:18:00
Air Baltic: Angeschlagene lettische Fluggesellschaft beantragt Gläubigerschutz
Air Baltic fliegt in Deutschland die fünf größten Flughäfen an, finanziell lief es bei dem lettischen Unternnehmen schon seit Längerem nicht gut. Nun versucht die größte Fluglinie im Baltikum, das Ruder herumzureißen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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