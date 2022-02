Air Baltic setzt Flüge nach Russland aus

RIGA (dpa-AFX) - Die lettische Fluggesellschaft Air Baltic wird für einen Monat den russischen Luftraum meiden. Aufgrund des erhöhten Risikos und Einschränkungen würden Flüge von und nach Russland bis zum 26. März 2022 gestrichen, teilte das Staatsunternehmen am Samstag in Riga mit. Air Baltic ist die größte Fluglinie in den baltischen Staaten.

Als Reaktion auf den russischen Einmarsch in die Ukraine hatten Estland, Lettland und Litauen zuvor angekündigt, ihren Luftraum für russische Maschinen zu sperren. Die drei Länder folgen damit dem Beispiel von Bulgarien, Polen und Tschechien, denen von Moskau daraufhin der Zugang zum russischen Luftraum beschränkt wurde./awe/DP/stk