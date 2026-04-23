Air Busan: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Air Busan hat am 21.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 138,03 KRW. Im Vorjahresquartal hatten 276,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Air Busan 257,70 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 249,58 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at