Air Busan präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Air Busan ließ sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Air Busan die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 448,09 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Air Busan noch ein Gewinn pro Aktie von -432,000 KRW in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 247,80 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 40,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Air Busan einen Umsatz von 176,28 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at