Air Busan: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Air Busan hat am 23.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -276,12 KRW. Ein Jahr zuvor waren -557,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Air Busan in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,45 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 235,36 Milliarden KRW im Vergleich zu 248,94 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -194,560 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Air Busan ein EPS von -35,000 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 832,59 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 17,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1 006,76 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 90,000 KRW prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 789,00 Milliarden KRW erwartet.

Redaktion finanzen.at