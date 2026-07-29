Air Busan verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Air Busan hat am 27.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 379,34 KRW gegenüber 238,00 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 235,30 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 37,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 171,36 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at