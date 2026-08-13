Air Canad A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Air Canad A veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,63 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,580 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,27 Milliarden CAD, während im Vorjahreszeitraum 5,63 Milliarden CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at