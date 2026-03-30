Air Canada Aktie
WKN DE: 895879 / ISIN: CA0089113074
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30.03.2026 16:25:54
Air Canada CEO Michael Rousseau to quit after furor about crash condolence video
Quebec’s National Assembly votes 92-0 to demand Rousseau’s resignationWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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