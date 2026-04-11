Air Canada Aktie
WKN DE: 895879 / ISIN: CA0089113074
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11.04.2026 17:43:44
Air Canada CEO to retire after English-only condolence furor
Air Canada has announced that CEO Michael Rousseau will retire later this year. This follows public criticism of his failure to voice condolences in French as well as English after two pilots were killed in a collision.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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