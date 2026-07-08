Air Canada Aktie

Air Canada für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 895879 / ISIN: CA0089113074

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08.07.2026 17:20:42

Air Canada Chooses Anko van der Werff, Who Speaks French, as CEO After Language Backlash

Michael Rousseau, who prompted widespread criticism with a largely English condolence video following a crash in March, will retire.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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