Air Canada Aktie
WKN DE: 895879 / ISIN: CA0089113074
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08.07.2026 17:20:42
Air Canada Chooses Anko van der Werff, Who Speaks French, as CEO After Language Backlash
Michael Rousseau, who prompted widespread criticism with a largely English condolence video following a crash in March, will retire.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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