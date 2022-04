Air Canada Voting and Variable Voting: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Air Canada Voting and Variable Voting äußerte sich am 26.04.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,720 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Air Canada Voting and Variable Voting -3,900 CAD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 252,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,57 Milliarden CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 729,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Verlust von 1,620 CAD je Aktie sowie einen Umsatz 2,70 Milliarden CAD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at