Air Canada Voting and Variable Voting gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Air Canada Voting and Variable Voting lud am 12.05.2023 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete.

Air Canada Voting and Variable Voting vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,530 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,720 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 4,89 Milliarden CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Air Canada Voting and Variable Voting 2,57 Milliarden CAD umgesetzt.

Experten hatten einen Verlust von 0,777 CAD je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 4,53 Milliarden CAD erwartet.

Redaktion finanzen.at