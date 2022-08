Air Canada Voting and Variable Voting legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Air Canada Voting and Variable Voting lud am 02.08.2022 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,600 CAD. Im Vorjahresquartal waren -3,310 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 3,98 Milliarden CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 837,0 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Verlust von 0,869 CAD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 3,98 Milliarden CAD geschätzt.

Redaktion finanzen.at