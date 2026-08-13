Air Canada Voting and Variable Voting legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Air Canada Voting and Variable Voting lud am 11.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,63 CAD gegenüber 0,580 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat Air Canada Voting and Variable Voting mit einem Umsatz von insgesamt 6,27 Milliarden CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,63 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 11,26 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at