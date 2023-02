Air Canada Voting and Variable Voting stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Air Canada Voting and Variable Voting hat am 17.02.2023 das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,610 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,380 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 71,37 Prozent auf 4,68 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,73 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 0,309 CAD sowie einem Umsatz von 4,54 Milliarden CAD in Aussicht erwartet.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -2,760 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Air Canada Voting and Variable Voting ein EPS von -10,250 CAD in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 16,56 Milliarden CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 6,40 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 4,531 CAD sowie einem Umsatz in Höhe von 16,41 Milliarden CAD gerechnet.

Redaktion finanzen.at