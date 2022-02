Air Canada Voting and Variable Voting verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Air Canada Voting and Variable Voting lud am 18.02.2022 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Air Canada Voting and Variable Voting hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,00 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,910 CAD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Air Canada Voting and Variable Voting in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 230,23 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,73 Milliarden CAD im Vergleich zu 827,0 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Verlust je Aktie von 1,454 CAD hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 2,42 Milliarden CAD erwartet.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -10,380 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Air Canada Voting and Variable Voting ein EPS von -14,150 CAD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Air Canada Voting and Variable Voting mit einem Umsatz von insgesamt 6,40 Milliarden CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 5,83 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 9,72 Prozent gesteigert.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Verlust je Aktie von 10,121 CAD ausgegangen, während der Umsatz auf 6,09 Milliarden CAD prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at