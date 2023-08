Air Canada Voting and Variable Voting vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Air Canada Voting and Variable Voting hat am 11.08.2023 die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 1,85 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1,600 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 36,32 Prozent auf 5,43 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,98 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0,765 CAD sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 5,16 Milliarden CAD gelegen.

Redaktion finanzen.at