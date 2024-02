Air Canada Voting and Variable Voting: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Air Canada Voting and Variable Voting gab am 16.02.2024 die Zahlen für das am 31.12.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,120 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Air Canada Voting and Variable Voting ein EPS von -0,610 CAD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 5,18 Milliarden CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Air Canada Voting and Variable Voting 4,68 Milliarden CAD umgesetzt.

Analysten waren von einem Verlust je Aktie von 0,004 CAD ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 5,13 Milliarden CAD erwartet.

Der Jahresumsatz wurde auf 21,83 Milliarden CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 16,56 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 4,69 CAD je Aktie sowie einen Umsatz von 21,78 Milliarden CAD belaufen.

Redaktion finanzen.at