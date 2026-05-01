Air China vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Air China lud am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,10 CNY gegenüber -0,120 CNY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 44,54 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 11,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 39,92 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at