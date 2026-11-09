Air Holdings Aktie
WKN DE: A42CTT / ISIN: JE00BT8Q3M55
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09.11.2026 09:00:00
Air France bietet reichen Fluggästen jetzt 3,5 Quadratmeter Platz
Neue Luxuskabinen zeigen, wie wenig sich auch europäische Fluglinien um Klimaschutz bemühen. Notwendig wäre Regulierung. Experten sind uneins, wie die aussehen sollWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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