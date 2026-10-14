Air Holdings Aktie

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WKN DE: A42CTT / ISIN: JE00BT8Q3M55

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14.10.2026 14:08:05

Air France-KLM ausgestochen: Lufthansa gewinnt Bieterrennen um Portugals Tap

Portugal will eine während der Corona-Krise verstaatlichte Airline wieder teilprivatisieren. Die Lufthansa reicht ein Gebot für die Beteiligung ein, ist aber nicht der einzige Bieter. Nun bekommen die Deutschen den Zuschlag.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Zinssorgen belasten: Dow freundlich -- ATX deutlich schwächer -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich klar im Minus, während der deutsche Leitindex ebenfalls aufwärts tendiert. Der Dow legt im Donnerstagshandel zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag tief abwärts.
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