Air Holdings Aktie
WKN DE: A42CTT / ISIN: JE00BT8Q3M55
|
14.10.2026 14:08:05
Air France-KLM ausgestochen: Lufthansa gewinnt Bieterrennen um Portugals Tap
Portugal will eine während der Corona-Krise verstaatlichte Airline wieder teilprivatisieren. Die Lufthansa reicht ein Gebot für die Beteiligung ein, ist aber nicht der einzige Bieter. Nun bekommen die Deutschen den Zuschlag.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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