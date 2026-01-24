AIR France-KLM Aktie
WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770
|
24.01.2026 05:52:42
Air France-KLM halts Dubai, Riyadh flights on geopolitical risks
AIR France-KLM has paused flights to and over several countries in the Middle East amid tensions between the US and Iran that...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
