Air France-KLM: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Air France-KLM präsentierte in der am 17.02.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 0,031 EUR sowie einem Umsatz von 6,90 Milliarden EUR in Aussicht erwartet.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,060 EUR geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 26,06 Milliarden EUR taxiert.

Redaktion finanzen.at