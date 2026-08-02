Air Holdings Aktie
WKN DE: A42CTT / ISIN: JE00BT8Q3M55
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02.08.2026 06:00:12
Air France-KLM targets easyJet passengers during takeover turmoil
Chief executive of French-Dutch airline group sees opportunity if low-cost carrier is acquired by its suitorsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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