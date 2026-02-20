AIR France-KLM vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

AIR France-KLM hat sich am 19.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,03 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,360 EUR je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,19 Milliarden EUR umgesetzt, gegenüber 7,88 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 0,326 EUR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 8,14 Milliarden EUR für das Quartal in Aussicht gestellt.

AIR France-KLM hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 5,83 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,930 EUR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,92 Prozent auf 33,01 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 31,46 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 3,90 EUR geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 32,96 Milliarden EUR taxiert.

Redaktion finanzen.at