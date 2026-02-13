AIR France-KLM Aktie
Air France-KLM warns EU climate rules would halve Asia flights
Brussels’ sustainable fuel rules would leave European carriers at a ‘significant competitive disadvantage’ warns CEOWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Nachrichten zu AIR France-KLM
|
13.02.26
|Air France-KLM warns EU climate rules would halve Asia flights (Financial Times)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: AIR France-KLM stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
05.01.26
|Air-France-KLM-Aktie leichter: Ungeplante Landung in München nach Zwischenfall (dpa-AFX)
|
19.11.25
|Air France-KLM-Aktie unverändert: Portugal startet TAP-Verkauf: Air France-KLM zeigt als erster klare Absichten (dpa-AFX)
|
06.11.25
|Air France-KLM profits fall despite Canadian booking boost (Financial Times)
|
06.11.25
|Air France-KLM-Aktie knickt ein: Gewinnrückgang im 3. Quartal (dpa-AFX)
|
05.11.25
|Ausblick: AIR France-KLM zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: AIR France-KLM präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu AIR France-KLM
|20.01.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.25
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.25
|AIR France-KLM Buy
|UBS AG
|06.03.25
|AIR France-KLM Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|02.07.25
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|01.05.25
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|09.04.25
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|27.03.25
|AIR France-KLM Sell
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08.01.26
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|06.01.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
