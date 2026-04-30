Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
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30.04.2026 10:11:11
Air France owner increases prices as fuel costs surge by $2.4bn
Airline pares growth plans, cuts spending and increases ticket prices in response to Iran warWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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