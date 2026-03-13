Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
|
13.03.2026 05:47:17
Air freight rates soar as Middle East conflict blocks trade routes
AIR freight rates have risen by as much as 70 per cent on some routes since the start of the US-Israeli war...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!