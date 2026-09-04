Air Holdings Aktie
WKN DE: A42CTT / ISIN: JE00BT8Q3M55
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04.09.2026 11:01:15
Air India A320 issued stall warning when seatbelt signs were off, investigators say
A rapid pitch up and then down threw passengers and cabin crew against overhead bins and injured 24 in Aug 4 accidentWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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