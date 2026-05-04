Singapore Airlines Aktie
WKN DE: 878596 / ISIN: SG1H95001506
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04.05.2026 03:22:31
Air India CEO search narrows to Singapore Airlines exec Kannan and insider Aggarwal: sources
The development suggests the search for a new CEO to lead India’s second-largest airline is nearing completionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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