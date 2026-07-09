Air Holdings Aktie

Air Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A42CTT / ISIN: JE00BT8Q3M55

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.07.2026 12:29:53

Air India chair to oversee firm with interim panel; CEO search continues, source says

The Singapore Airlines investee faces scrutiny after safety lapses and a crash in India that killed 260 people in 2025Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Air Holdings Limited Registered Shs

mehr Nachrichten