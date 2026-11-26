Air Holdings Aktie
WKN DE: A42CTT / ISIN: JE00BT8Q3M55
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26.11.2026 06:58:23
Air India chief seeks to cut US$650 million in costs in 2027 to turnaround struggling carrier
Its new CEO has outlined initiatives to revive the loss-making airlineWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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