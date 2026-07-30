COVER Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3D7Z7 / ISIN: JP3218500001

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30.07.2026 11:01:38

Air India Offered to Cover My Flight on Another Airline. It Cost Me $2,000.

After a cancellation and long delays, the airline offered to cover the cost of a flight on another carrier. Then it refused to make good on that promise.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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