Air Industries Group Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Air Industries Group Registered präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Air Industries Group Registered -0,120 USD je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Air Industries Group Registered mit einem Umsatz von insgesamt 10,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 17,85 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at