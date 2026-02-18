Air Industries Group Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Air Industries Group Registered hat am 17.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,09 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,170 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 14,28 Prozent auf 12,8 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,270 USD. Im Vorjahr waren -0,410 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 47,90 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 13,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Air Industries Group Registered 55,11 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at