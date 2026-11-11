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11.11.2026 06:31:29
Air Industries Group Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Air Industries Group Registered hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,19 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Air Industries Group Registered mit einem Umsatz von insgesamt 14,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 41,61 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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