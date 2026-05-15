Air Industries Group Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Air Industries Group Registered stellte am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,21 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Air Industries Group Registered 11,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 12,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at