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14.08.2026 06:31:29
Air Industries Group Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Air Industries Group Registered ließ sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Air Industries Group Registered die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Air Industries Group Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,110 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 12,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 12,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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