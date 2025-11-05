Air Lease A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Air Lease A gab am 03.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,820 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 725,4 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 648,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at