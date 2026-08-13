Air Lease A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Air Lease A hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Auf der Umsatzseite hat Air Lease A im vergangenen Quartal 641,1 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Air Lease A 731,7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at