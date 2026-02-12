Air Lease a Aktie
WKN DE: A1H92R / ISIN: US00912X3026
|
12.02.2026 22:47:39
Air Lease Corp. Announces Increase In Q4 Profit
(RTTNews) - Air Lease corp. (AL) reported a profit for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $169.9 million, or $1.51 per share. This compares with $92.5 million, or $0.83 per share, last year.
Excluding items, Air Lease corp. reported adjusted earnings of $247.0 million or $2.20 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 15.1% to $820.4 million from $712.9 million last year.
Air Lease corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $169.9 Mln. vs. $92.5 Mln. last year. -EPS: $1.51 vs. $0.83 last year. -Revenue: $820.4 Mln vs. $712.9 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Air Lease Corp. (A)
|
02.11.25
|Ausblick: Air Lease A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
19.10.25
|Erste Schätzungen: Air Lease A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)