SK hynix Aktie
WKN: 907210 / ISIN: KR7000660001
|Produktionsanlage
|
03.06.2026 16:03:00
Air Liquide-Aktie fester: Millionenbetrag in südkoreanischen Halbleitersektor investiert
Das französische Unternehmen werde dort eine Stickstoff-Produktionsanlage errichten, die Ende 2027 in Betrieb gehen solle, heißt es in einer Mitteilung des französischen Industriegasespezialisten. Beliefert werde mit den dort produzierten Gasen eine neue Packaging- und Testanlage für KI-Speicherchips des koreanischen Chipherstellers SK Hynix in Cheongju. Air Liquide teilte mit, es sei mit SK Hynix ein langfristiger Vertrag unterzeichnet worden.
Das französische Unternehmen hatte erst kürzlich den südkoreanischen Industriegasanbieter DIG Airgas übernommen. Jetzt zeige sich ein unmittelbarer Wertzuwachs, erklärte Air Liquide.
Die Air Liquide-Aktie gewinnt im Pariser Handel zeitweise 1,79 Prozent auf 179,70 Euro.
DJG/DJN/rio/ros
DOW JONES
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Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
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