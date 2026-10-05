Air Liquide Aktie
WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073
|Steigerungen bei Dividenden
|
05.10.2026 11:21:00
Air Liquide-Aktie gefragt: Konzern will bis 2030 Umsatz und Margen steigern
Dies solle durch jährliches durchschnittliches Umsatzwachstum von 5 Prozent und eine Verbesserung der Marge um 400 bis 600 Basispunkte unterstützt werden, teilte das Unternehmen mit. Für die wiederkehrende Rendite auf das eingesetzte Kapital werde 2030 ein Wert von mehr als 11 Prozent angestrebt.
Neben Steigerungen bei den Dividenden kündigte Air Liquide an, von 2027 bis 2028 eigene Aktien im Wert von 4 Milliarden Euro zurückzukaufen.
Das Unternehmen habe sich für den Zeitraum bis 2030 ein Investitionsbudget von über 40 Milliarden Euro gesetzt. Mehr als die Hälfte davon sei für industrielle Investitionen und strategische Akquisitionen vorgesehen, teilte Air Liquide mit.
Die Air Liquide-Aktie steigt am Montag in Paris zeitweise um 1,76 Prozent auf 173,16 Euro.
DJG/DJN/uxd/hab
Dow Jones Newswires
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Air Liquide S.A.
Analysen zu Air Liquide S.A.
|10:37
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|10:08
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:57
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:37
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|10:08
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:57
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:37
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|10:08
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:57
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Air Liquide S.A.
|173,34
|1,67%