Air Liquide Aktie
WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073
|Euphorie entfacht
|
01.09.2026 11:14:00
Air-Liquide-Aktie im Plus: Aktivistischer Investor Elliott offenbar an Bord
Die Aktie reagierte positiv auf Presseberichte, wonach der aktivistische Investor Elliott Kreisen zufolge eine Beteiligung an dem Industriegase-Konzern erworben hat und das Management dazu dränge, die Margen zu verbessern.
Elliott lehnte dazu eine Stellungnahme ab. Air Liquide reagierte nicht auf eine Anfrage.
Air Liquide habe seit 2020 seine Gewinnmargen gesteigert, verfüge über einen Rekord-Auftragsbestand, und die jüngste Übernahme von DIG Airgas bedeute, dass es kein offensichtliches traditionelles Aktivisten-Vorgehen für das Unternehmen gebe, schrieben die Analysten von Bernstein in einer Mitteilung an ihre Kunden. Dennoch habe Air Liquide weiterhin Spielraum für schrittweise Verbesserungen, ohne die Strategie zu ändern, etwa durch eine stärkere Ausrichtung auf die wachsende Raumfahrtindustrie, fügten sie hinzu.
Jeder aktivistische Investor dürfte zwei Punkte im Auge haben: Das Margengap zu Linde und die Kapitaldisziplin beziehungsweise die Anlegerrendite, so Chetan Udeshi von der US-Bank JPMorgan. Entsprechend interessant werde der Online-Kapitalmarkttag am 5. Oktober mit den zu erwartenden Mittelfristzielen der Franzosen.
dpa-AFX / DOW JONES
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