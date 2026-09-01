Air-Liquide-Aktie im Plus: Aktivistischer Investor Elliott offenbar an Bord

Die Aktie von Air Liquide profitiert von Medienberichten über eine Beteiligung des aktivistischen Investors Elliott Management an dem französischen Industriegase-Lieferanten.

Die Aktien von Air Liquide haben am Dienstag im frühen Handel deutlich zugelegt. Mit zuletzt zeitweise 2,65 Prozent Kursplus auf 174,04 Euro liefen sie ihren seit April vorherrschenden Korrekturtrend an und testeten obendrein die 100-Tage-Durchschnittslinie, die als mittelfristiger Trendindikator gilt. Knacken konnten sie den Korrekturtrend aber zunächst nicht. Seit Jahresbeginn haben die Aktien damit über 20 Prozent zugelegt.

Die Aktie reagierte positiv auf Presseberichte, wonach der aktivistische Investor Elliott Kreisen zufolge eine Beteiligung an dem Industriegase-Konzern erworben hat und das Management dazu dränge, die Margen zu verbessern.

Elliott lehnte dazu eine Stellungnahme ab. Air Liquide reagierte nicht auf eine Anfrage.

Air Liquide habe seit 2020 seine Gewinnmargen gesteigert, verfüge über einen Rekord-Auftragsbestand, und die jüngste Übernahme von DIG Airgas bedeute, dass es kein offensichtliches traditionelles Aktivisten-Vorgehen für das Unternehmen gebe, schrieben die Analysten von Bernstein in einer Mitteilung an ihre Kunden. Dennoch habe Air Liquide weiterhin Spielraum für schrittweise Verbesserungen, ohne die Strategie zu ändern, etwa durch eine stärkere Ausrichtung auf die wachsende Raumfahrtindustrie, fügten sie hinzu.

Jeder aktivistische Investor dürfte zwei Punkte im Auge haben: Das Margengap zu Linde und die Kapitaldisziplin beziehungsweise die Anlegerrendite, so Chetan Udeshi von der US-Bank JPMorgan. Entsprechend interessant werde der Online-Kapitalmarkttag am 5. Oktober mit den zu erwartenden Mittelfristzielen der Franzosen.

dpa-AFX / DOW JONES